В "Водоканале" забаррикадирован вход в здание, где закрылся бывший директор

В Ростове водоканальщики забаррикадировали входы в офис бетонными блоками. Фото: "Ростов Главный"

В донской столице люди в форме работников "Водоканала" забаррикадировали вход в здание бетонными блоками со стороны улицы Максима Горького. Об этом рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

- Вход в здание «Ростовводоканала» на Максима Горького забаррикадировали. Говорят, что бывший директор Дмитрий Кубрак предприятия не хочет покидать свой пост и решил отстоять свою позицию, заняв круговую оборону, - говорится в тексте сообщения.

Сам Кубрак, по сведениям из социальных сетей, сообщил, что в его кабинете уже отключили воду и почти закончилась еда.

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Заседание по этому поводу прошло в мэрии города.