В Ростовской области COVID-19 диагностировали у 656 дончан

Опасный вирус в донском регионе подхватили 656 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе вновь возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки опасный вирус подтвердился у 656 дончан. Таким образом, общее количество зараженных возросло до 178 154 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 4241. Коэффициент распространения инфекции - 1, 0 говорится в тексте сообщения.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 43 человека. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а за их жизни изо дня в день борются врачи. Но, к сожалению, спасти медикам удается не всех. За вчерашний день от коронавирусной инфекции скончались 35 человек. Так, общее количество летальных исходов достигло 8 867.

Но важно сказать, что растет и число выздоровевших. Вчера победить опасный вирус удалось 602 заболевшим. А за весь период буйства опасной инфекции из больниц были выписаны 152 449 человек.

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