В Ростовской области от коронавируса скончались 25 женщин и 10 мужчин

В Ростовской области от ковида скончались еще 35 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе увеличилось число скончавшихся от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки по результатам патолого-анатомического вскрытия скончались еще 35 человек. Таким образом общее количество летальных исходов достигло 8 867 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Новыми жертвами коронавируса стали 25 женщин, 44, 47, 50, 54, 60, 61, 62, 63, 65, две по 67 лет, две по 68 лет, две по 69 лет, 71, 72, две по 73 года, 76, 77, 82, две по 90 лет, 98 лет, и 10 мужчин - 57, 65, 68, 72, 73, 80, 81, 83, 85, 88 лет, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что все они имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

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Общее количество зараженных достигло 178 15 человек.