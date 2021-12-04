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Общество4 декабря 2021 13:00

В донской столице завершилась установка главной городской елки

В скором времени рабочие приступят к ее украшению
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Ростове закончили установку главной городской елки

В Ростове закончили установку главной городской елки

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Ростове-на-Дону завершилась установка главной новогодней елки. 24-метровая красавица традиционно расположилась у входа в городской парк имени Максима Горького. Установка была окончена в субботу, 4 декабря.

В настоящее время рабочие уже приступили к ее украшению. В скором времени она засияет сотнями золотистых огоньков, а также ее украсят светодиодные игрушки и разноцветные шары.

Неподалеку от елки разместилась тематическая композиция с оленями и медведем, которая также будут светиться в ночное время суток.

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