В Таганроге водитель скутера получил травмы после столкновения с иномаркой

В Таганроге водитель иномарки протаранил скутер Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадал водитель скутера. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 3 декабря, около половины двенадцатого дня в городе Таганроге. По предварительным данным, на улице Марцевский треугольник в районе дома № 5 67-летний водитель автомобиля Ford Focus врезался в скутер под управлением 51-летнего шофера.

В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил травмы различной степени тяжести. Он был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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В настоящее время злоумышленник находится под стражей.