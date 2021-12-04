В донском регионе план по вакцинации от ковида выполнен почти на 70%

В Ростовской области план по вакцинации выполнен почти на 70% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе план по вакцинации против новой коронавирусной инфекции выполнен уже почти на 70%. Об этом сообщили власти Ростовской области.

По официальным данным регионального Роспотребнадзора, в настоящее время показатель заболевших на 100 тысяч жителей в донском крае составляет 4241, а коэффициент распространения инфекции по территории Ростовской области уже долгое время остается равен единице.

- Первое введение вакцины от новой коронавирусной инфекции сделали свыше 1,86 млн человек. Выполнение плана по вакцинации 80% взрослого населения составило 68,72 %, - говорится в тексте сообщения.

Сейчас двукратное введение вакцины прошли 1,82 миллиона дончан.

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