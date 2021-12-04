В ростовских ковидных госпиталях за минувшие пять дней освободилось более сотни коек

В Ростове освободились еще 117 коек Фото: Иван МАКЕЕВ

В ростовских ковидных госпиталях за минувшие пять дней были освобождены еще 117 коек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время в стационарах продолжают проходить лечение 865 зараженных новой коронавирусной инфекцией. Большая часть из них, а именно 415 человек, находятся в городской больнице № 20, 252 дончанина - в городской больнице №1 имени Н.А. Семашко», 91 пациент - в КДЦ «Здоровье», 73 местных жителя - в больнице № 4 и 34 - в городскойбольнице № 6.

- Под наблюдением медицинских работников находятся 7 756 человек, - говорится в тексте сообщения.

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