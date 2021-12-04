В донской столице стая собак искусала ростовчанку

Стая бездомных собак напала на ростовчанку. Фото: "Ростов Главный"

В донской столице произошел вопиющий случай. Стая собак искусала ростовчанку. О произошедшем сообщила дочь потерпевшей в одном из городских пабликов в соцсети.

Инцидент произошел в субботу, 4 декабря, в районе улицы Пескова. В этом месте обитают около десятка собак, они рычат и бегают за прохожими.Так они напали на местную жительницу, она пыталась отбиваться, но одна все-таки вцепилась ей в ногу.

- Хорошо, что она смогла отбиться, но одна укусила ее. А там рядом школа и детсад. Мама обращалась в службу по отлову, но ничего не сделали, - написала девушка.

Пользователи в комментариях написали, что проблема с бездомными животными существует и в других районах города. А женщине теперь предстоит курс уколов, чтобы избежать различных болезней.

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Есть учреждение, занимающееся бездомными животными.