Делегацию прорабов для выполнения капремонта подъезда к хутору Веселый оценили в 3,6 миллиона рублей

На прорабов для капремонта участка донской трассы потратят 3,6 миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас в Ростовской области проводится капитальный ремонт трассы на подъезде к хутору Веселый со стороны автодороги "Ростов-на-Дону - Таганрог". Но местные власти решили, что на объекте необходима группа людей, которая будет контролировать выполнение работ и вести по ним отчетную документацию. На наем бригады прорабов планируется потратить более 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Недвиговского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие уже подали свои заявки, в настоящее время идет работа комиссии, по итогам которой будет определен победитель. Выбранному подрядчику необходимо будет отправить на объект несколько инженеров-резидентов, которые, согласно тексту документа, должны "находиться на объекте при проведении работ и следить за ходом выполнения всех видов работ". В некоторых случаях необходимо даже круглосуточное присутствие прорабов.

Финансирование проведения такого типа работ будет осуществляться из местного бюджета. Резидентов нанимают на период проведения капитального ремонта, а именно - с 1 января по 31 августа предстоящего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на капитальный ремонт школы №44 потратят 289 миллионов рублей.

Начать работы планируется уже в декабре.