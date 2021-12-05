В отношении виновника ДТП с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

На виновника смертельной аварии в Аксайском районе завели уголовное дело. Фото: ГИБДД по РО

В донском регионе в отношении 60-летнего водителя иномарки Land Rover, устроившего смертельное ДТП на трассе "Северный обход", возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В настоящее время лихачу вменяется статья 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Правоохранители выяснили, что шофер просто не справился с управлением, в результате чего вылетел на встречку, где сначала на немыслимой скорости по касательной влетел в проезжающий мимо Hyundai Accent, а затем смял в металлолом встречный ВАЗ-2115, в котором ехала молодая семья с маленьким ребенком и их подруга.

Водитель, пассажирка и годовалая девочка скончались на месте происшествия. За жизнь 22-летней матери ребенка по сей день борются врачи, она находится в коме.

В случае доказательства вины хозяина элитной иномарки ему грозит до семи лет лишения свободы.

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