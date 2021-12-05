В Ростовской области количество зараженных COVID-19 возросло на 650 человек

В Ростовской области вирус подхватили еще 650 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В донском регионе в очередной раз возросло количество зараженных новой коронавирусной инфекцией. За вчерашний день вирус выявили еще у 650 дончан. Общее количество заболевших уже достигло 178 804 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 4260. Коэффициент распространения инфекции - 1, - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 43 человека. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а за их жизни неустанно борются врачи. Но медикам не удается сохранить жизнь всем. Только за минувшие сутки вирус отправил на тот свет 36 дончан. Общее количество летальных исходов за весь период уже достигает 8 903 человек.

Но, к счастью, гораздо большее количество пациентов смогли победить смертельно опасную болезнь. Вчера из больниц были выписаны 593 человека. А всего выздороветь удалось 153 042 дончанам.

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