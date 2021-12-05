Пассажир иномарки оказался в реанимации после столкновения с грузовиком в Ростовской области

В Ростовской области произошла смертельная авария Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадал молодой человек. Сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 декабря, около четырех часов утра на 233 километре трассы «Котельниково - Песчанокопское». По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Opel Astra не выдержал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего произошло столкновение с грузовиком марки Mercedes-Benz Actros под управлением 56-летнего шофера.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия, а пассажир - мужчина 27-30 лет был госпитализирован прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи. В данный момент он находится в реанимации.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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