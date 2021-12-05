В Ростовской области от коронавируса скончались еще 36 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 36 человек, такие данные были предоставлены региональным Роспотребнадзором после проведений патолого-анатомических вскрытий. Таким образом общее количество летальных исходов достигло 8 903 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Новыми жертвами коронавирусной инфекции стали 22 женщины, 47, 49, две по 60 лет, 66, 67, три по 70 лет, две по 71 году, 72, 76, 81, 82, 83, четыре по 84 года, 88, 91 года, и 14 мужчин – 46, 55, 64, 65, двое по 67 лет, двое по 71 году, 74, 76, 82, 84, 85, 90 лет, - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что все умершие имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

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