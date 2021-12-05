В Ростовской области мужчина погиб в пожаре из-за неосторожного обращения с огнем

В Ростовской области мужчина погиб в пожаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области пожар унес жизнь мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 4 декабря, около половины восьмого утра в селе Кагальник Азовского района. На улице Калинина вспыхнул частный дом. Почувствовавшие острый запах гари и заметившие огонь соседи незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 48 квадратных метров помещения. Локализовать возгорание удалось к 7:34, а полностью огонь был потушен уже через шесть минут после этого. Когда спасателям удалось проникнуть в дом, там они обнаружили тело мужчины. Предварительной причиной пожара специалисты назвали неосторожное обращение с огнем.

- Для ликвидации пожара от МЧС России привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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С огнем боролись больше 30 человек.