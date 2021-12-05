В Ростове перевозчики не выводят на линию достаточное количество общественного транспорта

В Ростове начнут расторгать контракты с недобросовестными перевозчиками. Фото: администрация Ростова

В донской столице местные власти пригрозили расторжением контрактов недобросовестным перевозчикам, которые выводят на линии недостаточное количество общественного транспорта. Нехватка единиц транспорта обнаружилась на 16 городских маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- По результатам анализа данных системы ГЛОНАСС, проведенного городским Департаментом транспорта, были установлены факты ненадлежащего выпуска транспортных средств на автобусных маршрутах № 10, 13, 30, 38, 50, 68, 72, 80, 90а, 92, 92а, 98, а также на троллейбусных маршрутах № 6, 7, 10, 14, - говорится в тексте сообщения.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко на прошедшем совещании обратил внимание на массовые жалобы ростовчан на нехватку транспорта и сообщил, что, если в ближайшее время проблема не будет устранена, то с недобросовестными АТП начнут расторгать контракты.

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Речь идет о компаниях, которые обслуживают микрорайоны Суворовский и Новое поселение.