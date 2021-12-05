В Новочеркасске иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

В Ростовской области иномарка сбила пешехода Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадал пешеход. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 4 декабря, около восьми часов вечера в городе Новочеркасске. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Hyundai Accent на проспекте Платовском в районе дома № 126 не успел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом, по которому в этот момент дорогу переходил 33-летний мужчина.

В результате этого пешеход оказался под колесами иномарки. Молодой человек получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажир иномарки оказался в реанимации после столкновения с грузовиком в Ростовской области.

Водитель легковушки скончался на месте происшествия.