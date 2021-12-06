Водитель иномарки врезался в КаМАЗ и с травмами был доставлен в больницу в Ростовской области

В Ростовской области пострадал водитель иномарки после столкновения с грузовиком Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском регионе в столкновении с грузовиком пострадал водитель иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 4 декабря, около половины третьего дня на трассе «Западный подъезд к Ростову-на-Дону. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Mazda 6 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди КаМАЗ под управлением 32-летнего шофера.

В результате столкновения водитель иномарки получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происходящего, - говорится в тексте сообщения.

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