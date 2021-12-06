В Ростове вандалы разрисовали новенькие подвесные качели

В Ростове вандалы разрисовали качели в центре города

В донской столице вандалы разрисовали непонятными символами недавно установленные подвесные качели. Об этом сообщила администрация Кировского района.

Стоит отметить, что инцидент произошел в самом центре города - в сквере в переулке Университетском. Качели здесь были установлены недавно в рамках проводимого благоустройства. Власти отметили, что подобные случаи варварства происходят очень часто.

- Очень обидно, что находятся граждане, которые не ценят труд других людей, - поделились своим мнение сотрудники районной администрации.

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Личности похитителей будут установлены по камерам видеонаблюдения.