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Происшествия6 декабря 2021 5:15

Молодой дончанин получил травмы при столкновении иномарки и отечественного авто

Иномарка выскочила на встречную полосу
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Новочеркасске молодой человек пострадал произошедшем ДТП

В Новочеркасске молодой человек пострадал произошедшем ДТП

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области случилась авария, в которой пострадал молодой автомобилист. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в субботу, 4 декабря, около десяти часов вечера в городе Новочеркасске. По предварительным данным, на улице Гагарина в районе дома № 2А 21-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz выскочил на встречную полосу, где столкнулся со встречным авто Lada Kalina под управлением 23-летнего шофера.

От сильного удара иномарка врезалась в металлическое ограждение дороги. В результате аварии травмы получил 22-летний пассажир отечественного авто. Он был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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Дончанина доставили с травмами в больницу.