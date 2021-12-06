Ростовские власти дали разрешения на строительство двухэтажного храма в парке Собино

В Ростове в парке Собино появится двухэтажный храм Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице местные власти выдали разрешение на строительство двухэтажного храма в парке Собино. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте городской администрации.

Разрешение было выдано Департаментом строительства. Согласно опубликованной документации, храм Иконы Божьей матери «Донская» возведут на месте нынешнего временного прихода, который располагается в переулке Чухновский, 15А.

В документах отмечено, что общая площадь нового строения будет достигать 243,8 квадратных метра, а в высоту не может быть выше двух этажей. Выданное разрешение на строительство будет действовать до июля 2023 года. Стоит отметить, что оно получено только со второй попытки, так как в 2017 году власти посчитали строительство незаконным.

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В каждой будет никак не меньше 24 этажей.