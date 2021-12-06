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Общество6 декабря 2021 7:10

Дельфина за 1,2 млн рублей пытались перевезти через границу

Таможенникам предъявили поддельные документы
ТИХОНОВА Татьяна
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Сертификат на перевозку животного оказался выдан на поддельные документы

Сертификат на перевозку животного оказался выдан на поддельные документы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Факт незаконного перемещения через таможенную границу дельфина — черноморской афалины — зафиксировали сотрудники по борьбе с особо опасными видами контрабанды. Об этом рассказывает пресс-служба Южной оперативной таможни.

- Крымская компания переместила из России в Украину дельфина по кличке Нептун стоимостью более 1,2 миллиона рублей. При декларировании объекта, охраняемого конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, сотрудникам таможни предоставили сертификат на животное, однако документ был выдал по поддельным документам, - рассказали в ведомстве.

Таможенники возбудили уголовное дело по незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов фауны. Правоохранители устанавливают настоящее происхождение животного.

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