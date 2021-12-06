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Происшествия6 декабря 2021 7:11

В Азове на Ленина после хлопка задымилась и вспыхнула легковушка

О произошедшем рассказали очевидцы
Ангелина СКИБА
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ЧП произошло на обочине дороги. Фото: очевидцы

ЧП произошло на обочине дороги. Фото: очевидцы

Сегодня, 6 декабря, в Азове на Ленина после хлопка задымилась и вспыхнула легковушка. Пламя разгорелось под капотом, но его вовремя потушил владелец авто. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, рассказали «КП - Ростов-на-Дону» очевидцы.

- Хлопок оказался довольно сильным, а потом был даже огонь виден. Что-то под капотом рвануло, так что крышку выгнуло, - сообщил один из водителей.

Судя по фото и видео, ЧП произошло не на оживленной проезжей части, а на обочине около здания. Утро этого понедельника для хозяина сгоревшей машины явно выдалось тяжелым.

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