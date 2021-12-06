ЧП произошло на обочине дороги. Фото: очевидцы

Сегодня, 6 декабря, в Азове на Ленина после хлопка задымилась и вспыхнула легковушка. Пламя разгорелось под капотом, но его вовремя потушил владелец авто. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, рассказали «КП - Ростов-на-Дону» очевидцы.

- Хлопок оказался довольно сильным, а потом был даже огонь виден. Что-то под капотом рвануло, так что крышку выгнуло, - сообщил один из водителей.

Судя по фото и видео, ЧП произошло не на оживленной проезжей части, а на обочине около здания. Утро этого понедельника для хозяина сгоревшей машины явно выдалось тяжелым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на Западном подъезде к Ростову

На трассе столкнулись «Исузу АФ-4749СО» и Hyundai Solaris (подробности)