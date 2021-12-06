В центре Ростова полиция и МЧС проверяет бесхозный рюкзак

Чтобы не дошло до беды, ростовчанам пришлось проявить бдительность
Фото: Кристина Круговых
Утром понедельника, 6 декабря, около 9.20, ростовчан напугал приезд полиции и МЧС. Заградительной лентой был перекрыт тротуар у многоэтажного дома на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Варфоломеева. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщают очевидцы.
Из кадров видно, что на дороге находились машины служб с включенными проблесковыми маяками. За ленту никого не пускали. Очевидец смог снять как полицейские проверили и открыли брошенный рюкзак.
Поступало ли сообщение о подозрительном бесхозном предмете, «КП — Ростов-на-Дону» запросила информацию в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Напомним, практически напротив места проверки находится детский сад, также рядом - жилые дома и офисные здания, магазины.
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