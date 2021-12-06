В Азове инспекторы ДПС помогли пожилому водителю с сердечным приступом

Мужчине помогли лейтенанты Вячеслав Скирневский и Артем Давыдов. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Азове на улице Московской автоинспекторы помогли пожилому водителю с сердечным приступом. Об этом сегодня, 6 декабря, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, мужчине стало плохо прямо за рулем. Он ехал очень неуверенно, то и дело совершая неожиданные хаотичные движения на дороге. Это заметили лейтенанты Вячеслав Скирневский и Артем Давыдов, они остановили машину, это была Škoda.

Выяснилось, что владелец иномарки внезапно почувствовал боль в груди, ему не хватало воздуха. Инспекторы ДПС сразу же вызвали скорую помощь и родственников мужчины. От водителя не отходили до приезда медиков. Врач привел пострадавшего в чувства, заставил выпить лекарства и передал семье. Сейчас водителю ничего не угрожает.

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