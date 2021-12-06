В Волгодонске легковушки слетели с дороги, пострадали двое молодых людей

Столкнулись Škoda Octavia и Lada Granta. Фото: отдел пропаганды УГИБДД
В Волгодонске в серьезном ДТП пострадали 23-летний водитель иномарки и его 18-летний пассажир. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
По данным ведомства, несчастный случай произошел вчера поздно вечером на пересечении Весенней и Гагарина. Предварительно, молодой человек за рулем Škoda Octavia не пропустил 42-летнего мужчину на легковушке Lada Granta, второе авто двигалось по главной дороге.
В итоге произошло столкновение. Неуправляемая Lada врезалась в металлическое ограждение, а потом обе машины оказались на обочине. Сейчас по этому происшествию еще проводят проверку.
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О произошедшем рассказали очевидцы (подробности)