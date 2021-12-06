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Происшествия6 декабря 2021 9:49

В Ростовской области из-за COVID-19 скончались 20 женщин и 13 мужчин

Это данные за прошедшие сутки
Ангелина СКИБА
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В больницах к этому моменту лечат 3477 человек

В больницах к этому моменту лечат 3477 человек

Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области из-за COVID-19 скончались еще 33 человека. Речь идет о пациентах с хроническими заболеваниями, их организм не выдержал инфекции. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили власти региона.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировали гибель 20 женщин от 59 до 94 лет и 13 мужчин от 58 до 85 лет. Всего пандемия унесла жизни 8936 человек на Дону.

В больницах к этому моменту лечат 3477 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 29 человек, на неинвазивной ИВЛ - 321. Кроме того, за 24 часа в регионе выявили еще 652 новых случая заболевания COVID-19.

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