В Ростовской области из-за COVID-19 скончались 20 женщин и 13 мужчин

В больницах к этому моменту лечат 3477 человек Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области из-за COVID-19 скончались еще 33 человека. Речь идет о пациентах с хроническими заболеваниями, их организм не выдержал инфекции. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили власти региона.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировали гибель 20 женщин от 59 до 94 лет и 13 мужчин от 58 до 85 лет. Всего пандемия унесла жизни 8936 человек на Дону.

В больницах к этому моменту лечат 3477 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 29 человек, на неинвазивной ИВЛ - 321. Кроме того, за 24 часа в регионе выявили еще 652 новых случая заболевания COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области к утру 6 декабря выявили еще 652 случая COVID-19

Новых заболевших обнаружили во всех 55 городах и районах Дона (подробности)