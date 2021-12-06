В Ростовской области завершили расследование дела о краже из самолета ИЛ-86

Материалы дела рассмотрят в Таганрогском городском суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области завершили расследование уголовного дела о краже оборудования из самолета ИЛ-86. Все материалы уже передали в суд. Подозреваемый сейчас под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе донского управления МВД.

- Предварительно, 36-летний мужчина в декабре 2020 года с вместе с неизвестными подельниками через аварийную дверь проник на борт воздушного судна. Вынесли имущество на более чем 2,5 млн рублей, - рассказали в полиции.

Всего через грузовой люк вытащили 39 блоков радиостанций и еще пять радиоплат. К слову, крылатая машина - модификация Самолета судного дня (ИЛ-80) - в этот момент находилась на аэродроме ТАНТК имени Бериева.

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