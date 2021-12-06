В Шахтах девушка на иномарке не справилась с управлением и врезалась в столб

Машину занесло на скорости. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 6 декабря, в Шахтах врезался в столб и опрокинулся Volkswagen Golf. Пострадала девушка, которая была за рулем иномарки, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла на повороте в районе 20 лет РККА. Автоинспекторы предварительно выяснили, что 33-летняя автоледи не справилась с управлением. Она не придерживалась безопасной скорости, и машину занесло.

- Пострадавшей удалось избежать тяжелых травм только благодаря ремню безопасности. Сейчас правоохранители проводят проверку, - добавили в УГИБДД.

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