В Цимлянское водохранилище за год было выпущено порядка 600 тысяч мальков сазана и белого амура

Фото: Ростовская АЭС

В текущем году в Цимлянское водохранилище Ростовской области благодаря усилиям Ростовской АЭС было выпущено порядка 600 тысяч мальков сазана и белого амура. Мальки белого амура выращены в Орловской области и доставлены к месту выпуска на специальном транспорте, оснащенном установкой для поддержания оптимальной температуры в резервуарах с рыбой, а также насыщения воды в них кислородом. Днями ранее атомщики произвели выпуск сазана.

Фото: Ростовская АЭС

Средняя навеска сазана - 10 грамм, белого амура — 25 грамм. Такой вес малька указывает на его зрелый для выпуска возраст, который позволит ему быстро адаптироваться в новом водоёме. До этого атомщики пополнили популяцию толстолобика, белого амура и сазана в водоеме-охладителе выпустив семь тонн рыбы этих пород. Являясь растительноядными породами рыбы, эффективно борются с зарастанием искусственных водоемов и улучшают качество его воды.

В следующем году программа зарыбления будет продолжена. Планируется выпуск мальков в Цимлянское водохранилище и его неотъемлемую часть – водоем-охладитель Ростовской АЭС.