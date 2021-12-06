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Общество6 декабря 2021 13:07

В Ростовской области начнут проверять, что пишут о властях пользователи сети

Специалисты будут обращать внимание на позитивные, негативные и нейтральные отзывы
Ангелина СКИБА
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В 2022 году будут ежедневно мониторить более 92 млн источников

В 2022 году будут ежедневно мониторить более 92 млн источников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Ростовской области уже в этом декабре планируют найти подрядчика, который будет проверять социальные медиа и блогосферу на предмет высказываний в адрес правительства региона. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю тендера - компании или предпринимателю - выделят 300 тысяч рублей. За эти деньги в 2022 году будут ежедневно мониторить более 92 млн источников, в том числе Twitter, Facebook, ВКонтакте, LiveJournal, LiveInternet, Мой Мир, а также специализированные форумы.

Тексты сообщений разделят на позитивные, негативные и нейтральные. Также под внимание попадут тексты с наибольшей аудиторией подписчиков и публикации с высокой вовлеченностью пользователей сети.

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