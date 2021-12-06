Спасением и изучением летучих мышей займутся в ДГТУ

Фото: ДГТУ

На базе ДГТУ создадут Центр реабилитации летучих мышей, в котором займутся сохранением рукокрылых зимой, а также изучат механизмы подавления вирусов лактобактериями, содержащимися в микробиоте животных.

Ученые ставят перед собой важную для современных реалий задачу – выявить механизм подавления вирусов лактобактериями, находящимися в ЖКТ животных. Исследование ляжет в основу дальнейшей разработки мер контроля за распространением патогенов и технологий предотвращения опасных для человека мутаций вирусов.

Отметим, что летучие мыши без вреда для своего организма являются переносчиками потенциально опасных для человека микробов и вирусов, большинство из которых располагается в ЖКТ.

– В нашем климате они активно проникают в человеческую среду внутри городских пространств. Издревле к летучим мышам было достаточно скептическое отношение: их боялись из-за внешнего вида и активности в ночное время, приписывали им нехарактерные свойства, такие как вампиризм, хотя в России вообще нет летучих мышей, которые питаются кровью, – рассказал декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» Алексей Ермаков. – Люди, к сожалению, не знают, что летучие мыши – очень полезные для экосистемы животные. Например, одна летучая мышь может уничтожить за ночь несколько тысяч комаров, основных распространителей малярии, которая ежегодно уносит в мире около 700 тысяч жизней. Исчезновение из биологических биотопов летучих мышей может обернуться экологической катастрофой.

Поэтому кроме исследований в центре будут вести и природосберегающую работу. Специалисты займутся сохранением летучих мышей в осенне-зимний период.

Горожане и волонтеры смогут приносить рукокрылых, по каким-либо причинам проснувшихся зимой, в центр, где ученые помогут животным вернуться в состояние анабиоза, размещая их в специальном холодильнике с оптимальной температурой и влажностью воздуха, а весной – безопасно выйти из спячки в «штатном режиме».

После зимовки в Центре мыши будут окольцованы и выпущены в места обитания.