Донская делегация посетила съезд «Единой России» в Москве

Фото: пресс-служба ЕР

В Москве состоялся третий этап XX съезда «Единой России». Здесь подвели итоги работы за пять лет, а также наметили планы по реализации народной программы.

В съезде участвовала делегация от Ростовской области во главе с Губернатором Василием Голубевым.

Одной из тем съезда стали итоги выборов в Госдуму. Как отметил в своем выступлении Президент Владимир Путин, успех партии на выборах определили не громкие лозунги, а отношение к избирателям. По его словам, «Единая Россия» предложила людям конструктивную и объединяющую повестку, а программа партии по праву стала называться народной, поскольку основана на предложениях жителей страны.

- Народная программа уже реализуется. Ее приоритеты отражены в федеральном бюджете. Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, - напомнил Владимир Путин.

В Ростовской области предложения, которые были высказаны в ходе подготовки к выборам в Госдуму, лягут в основу деятельности всех органов государственной власти областного, районного, городского, поселенческого уровней.

Об этом заявил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

- С этой целью партия в Ростовской области формирует пошаговую программу действий разрезе каждой отрасли, каждого муниципального образования и каждого направления, - прокомментировал Александр Ищенко.

Фото: пресс-служба ЕР

Значимым направлением, закрепленным в народной программе, становится поддержка детей с инвалидностью и их семей. У Ростовской области такой опыт есть – много лет здесь реализуется региональный партийный проект «Особенное детство».

Добавим, съезд существенно обновил руководящие органы, в результате в них существенно расширилось донское представительство.

В Высший совет переизбран Губернатор Ростовской области Василий Голубев и избран один из лидеров проекта «ВВЕРХ», депутат Таганрогской городской Думы Владимир Карагодин.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко переизбран в Генеральный совет партии. В Генсовет вошли и два депутата Госдумы от Ростовской области – Екатерина Стенякина и Виктор Водолацкий.

Еще один представитель Ростовской области в парламенте – Лариса Тутова – избрана в состав Центральной контрольной комиссии партии.