В Ростове собираются снизить проезд на двух автобусных маршрутах до «Меги»

Речь идет о маршрутках № 85 и 85а Фото: Евгения ГУСЕВА

С 8 декабря в Ростове планируют снизить стоимость проезда на маршрутах № 85, 85а, которые курсируют до торгового центра «Мега». Об этом договорились два перевозчика, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Сейчас билет в одну сторону на этих автобусах стоит 32 рублей. Через два дня по банковской карте проезд будут снимать 30 рублей, а при оплате картами «Простор» - 29 рублей. Однако пассажирам следует помнить, что на указанных направлениях не действуют льготы для пенсионеров и школьников.

Маршрутка №85 проезжает Шолохова, Театральный и Красноармейскую до главного ж/д вокзала, а №85а через Стачки, Зорге и улицу 339-ой Стрелковой дивизии доезжает до Левенцовки к СТН «Изумруд».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове троллейбус № 9 продлят до «Меги»

Планируется также увеличить выпуск транспорта на других маршрутах (подробности)