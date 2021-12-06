Высокопоставленный полицейский пойдет под суд за то, что требовал деньги у матери подозреваемого

Экс-полиццейский их КЧР предстанет перед судом в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего замначальника по оперативной работе - начальника уголовного розыска одного из отделов в Карачаево-Черкесской республики, сообщает региональный следком. По версии следствия, силовик приехал в Ростов в командировку. В донской столице он должен был задержать подозреваемого в мошенничестве. А установив злоумышленника, полицейский якобы направился прямиком к его матери.

- Он потребовав у нее передать ему взятку в сумме 1,6 млн рублей за непривлечение ее сына к уголовной ответственности, - прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.

Женщина рассказала о вымогательстве правоохранителям, после чего силовика задержали. На него завели дело по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере».

Пока шло следствие, мужчина находился под стражей.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказали в следкоме.

Если суд признает вину, он может оказаться за решеткой. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до 15 лет лишения свободы.

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