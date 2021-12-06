Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 6 декабря: заторы на дорогах оценены в семь баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 6 декабря: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Варфоломеева, улице Красноармейской, улице Максима Горького, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Мечникова, улице Немировича-Данченко, улице Шеболдаева, улице Нансена, улице Футбольной, улице Стадионной, улице Фрунзе, улице Ларина, проспектах Сиверса, Соколова, Ленина, Театральном, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Всесоюзная, Портовая, Таганрогская, Зоологическая, Лесопарковая, Международная, МОПРа, Спартаковская, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Бодрая, Нариманова, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орской, Каскадной, Вятской, Киргизской, Троллейбусной, Страны Советов, Панфиловцев, Менжинского, Пановой, 1-й Конной Армии, Селиванова, Щаденко, Вересаева, переулку Сальскому, Беломорскому и Днепровскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспекту Шолохова.

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