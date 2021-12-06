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Общество6 декабря 2021 16:48

Таганрожцам предстоит остаться без света

Без электричества придется посидеть десяткам местных жителей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Таганроге отключат свет

В Таганроге отключат свет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Таганроге Ростовской области ожидаются новые отключения света. О предстоящих обесточиваниях сообщили энергетики компании «Россети Юг».

Во вторник, 7 декабря, с 9 до 16 часов света не будет света по улице Халтурина, улице Бабушкина (чет. и нечет.) до Школы №31, Бабушкина 22, магазин.

А с 9 до 17 часов обесточат дома по улице Северной к улице Полевой, по улице Полевой к улице Вокзальной и переулку 16-Новому, переулку Садовому к улицам Канавной, Вокзальной и переулку Луговому.

По информации энергетиков, отключения – плановые.

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