Таганрожцам предстоит остаться без света

В Таганроге отключат свет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В городе Таганроге Ростовской области ожидаются новые отключения света. О предстоящих обесточиваниях сообщили энергетики компании «Россети Юг».
Во вторник, 7 декабря, с 9 до 16 часов света не будет света по улице Халтурина, улице Бабушкина (чет. и нечет.) до Школы №31, Бабушкина 22, магазин.
А с 9 до 17 часов обесточат дома по улице Северной к улице Полевой, по улице Полевой к улице Вокзальной и переулку 16-Новому, переулку Садовому к улицам Канавной, Вокзальной и переулку Луговому.
По информации энергетиков, отключения – плановые.
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