Таганрожцы обратились к властям с просьбой привести в порядок местный пешеходный тоннель

Внешний вид пешеходного тоннеля в городе обеспокоил таганрожцев. Фото: "Мой Таганрог"

В Таганроге местные жители обеспокоились жутким внешним видом пешеходного тоннеля под Бакинским мостом. Он соединяет Северный жилой массив и другие районы города. В одном из городских пабликов в социальной сети горожане обратились к властям с просьбой привести этот объект в порядок..

- Это больше похоже на трущобы Бронкса или на бедные кварталы Мумбаи! На стенах до сих пор следы от деревянной опалубки, с потолка сочится вода, стены исписаны непонятной мазней, портал тоннеля со стороны улицы Урицкого начинает осыпаться, - высказали свое мнение местные жители.

Автор поста отметил, что пешеходным тоннелем нередко пользуются автомобилисты и состоит им запретить это делать.

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