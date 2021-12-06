В донской столице вынесли приговор жителю Ингушетии

За оправдание терроризма в Ростове осудили жителя Ингушетии
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице на минувшем судебном заседании в Южном окружном военном суде был осужден житель Ингушетии, подозреваемый в оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи выяснили, что злоумышленник хотел вступить в запрещенную на территории Российской Федерации международную террористическую организацию «ИГИЛ». В преддверии этого он в январе-феврале 2020 года записал видеоролик, в котором он произнес текст присяги руководителю группировки. Запись была опубликована наличной страничке подсудимого.
Позже у него дома в городе Назрани обнаружилось самодельное рабочее взрывное устройство.
- В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 рублей, - говорится в тексте сообщения.
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Их лидер был уничтожен два года назад в ходе контртеррористической операции.