Самыми высокооплачиваемыми игроками "Ростова" стали Баштуш, Соу и Хашимото

Стали известны зарплаты игроков ФК "Ростов". Фото: ФК "Ростов"

Известный спортивный сайт Salary Sport сообщил и размерах зарплат футболистов ФК "Ростов".

Самым высокооплачиваемым игроком стал центральный защитник Бартоломеу Баштуш. В год ангольский спортсмен получает 167 миллионов рублей. А за день игрок имеет 457 тысяч рублей.

Вторым по уровню зарплаты оказался уроженец Гамбии, нападающий Али Соу. Размер его годового заработка 96,7 миллиона рублей. Третьим дорогим футболистом значился японец Кенто Хашимото, в год он имеет 81,4 миллиона рублей.

Следом идут Дмитрий Полоз и Деннис Хаджикадунич - в год они получают по 76,3 миллиона рублей. Годовой доход Максима Осипенко равен 72 миллионам. Ростовский защитник Денис Терентьев, вратарь Сергей Песьяков и полузащитник Данил Глебов имеют по 66,1 миллиона рублей.

В конце списка оказались молодые игроки Данил Сухомлинов - 2,6 миллиона рублей и Виктор Мелехин - 1,1 миллиона рублей. А вот скандально известный Павел Мамаев в год получает 44,7 миллиона рублей.

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