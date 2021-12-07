Ремонт тротуара на подъезде к станице Хомутовской будет стоить около 1,6 миллиона рублей

В Ростовской области отремонтируют тротуар на подъезде к станице Хомутовской Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области принято решение отремонтировать тротуар на подъезде к станице Хомутовской в Кагальницком районе. На эти нужды планируется потратить около 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен министерством транспорта Ростовской области. Все желающие могут подать свои заявки на участие до 14 декабря. Затем после работы комиссии будет определен победитель. Ему предстоит провести замену нижнего и верхнего асфальтового покрытия и установить бордюры.

Финансирование будет осуществляться из регионального бюджета. Согласно плану, все работы должны быть выполнены в период с 1 апреля по 16 мая предстоящего года, но возможна и досрочная сдача работ.

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