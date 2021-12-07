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Происшествия7 декабря 2021 5:27

На трассе в Ростовской области автомобиль дорожных служб переехал своего рабочего

Инцидент произошел на закрытой дорожной полосе
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области автомобиль дорожных служб переехал рабочего

В Ростовской области автомобиль дорожных служб переехал рабочего

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области случилась смертельная авария с участием автомобиля дорожных служб. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 6 декабря, около шести часов вечера на 934 километре трассы М-4 "Дон", где проводились дорожные работы. По предварительным данным, машина дорожников марки МАЗ-Купава, двигаясь по закрытой для движения полосе наехал на 22-летнего рабочего, который в этот момент переходил дорогу.

От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Прибывшие к месту аварии медики скорой помощи констатировали смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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Средства будут выделены из регионального бюджета.