На трассе в Ростовской области автомобиль дорожных служб переехал своего рабочего

В Ростовской области автомобиль дорожных служб переехал рабочего Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области случилась смертельная авария с участием автомобиля дорожных служб. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 6 декабря, около шести часов вечера на 934 километре трассы М-4 "Дон", где проводились дорожные работы. По предварительным данным, машина дорожников марки МАЗ-Купава, двигаясь по закрытой для движения полосе наехал на 22-летнего рабочего, который в этот момент переходил дорогу.

От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Прибывшие к месту аварии медики скорой помощи констатировали смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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Средства будут выделены из регионального бюджета.