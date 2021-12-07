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Происшествия7 декабря 2021 5:57

Двое дончан заживо сгорели в частном доме в Ростовской области

Пламенем было охвачено 120 квадратных метров
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Два человека погибли при пожаре в Ростовской области

Два человека погибли при пожаре в Ростовской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области двое местных жителей заживо сгорели в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 6 декабря, около полуночи в селе Новопавловка Октябрьского района. На улице Первомайской в доме №1 вспыхнул сильный пожар, встревоженные соседи вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламя охватило 120 квадратных метров помещения. Локализовать возгорание удалось только к 00:15, а уже через 10 минут огонь был полностью потушен. Когда удалось проникнуть в дом, там обнаружились два обгоревших тела. В настоящее время специалисты устанавливают личности погибших и причину пожара.

- Для ликвидации пожара от МЧС России привлекались 11 человек личного состава и четыре единицы техники, - говорится в тексте сообщения.

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Предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем.