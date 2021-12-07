В Ростове директора школы наказали за отсутствие тьютора и дефектолога

Шесть школьников должны были заниматься по индивидуальной программе Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратура через суд наказала директора одной из школ Ростова-на-Дону. Теперь руководитель должен заплатить штраф за нарушения в работе с детьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья.

Шесть школьников должны были заниматься с тьюторами по индивидуальной программе, но таких специалистов в образовательное учреждение не приглашали. Кроме того, юным воспитанникам требовался учитель-дефектолог, которого также не нашлось в течение длительного времени.

Все это выяснили сотрудники прокуратуры во время проверки. Они сразу же подали иск. Суд поддержал претензии и привлек руководителя школы к ответственности. Приговор вынесли по статье «Нарушение права на образование, а также прав и свобод обучающихся».

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