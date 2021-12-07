В Ростове отправили под стражу бывшего руководителя филиала Россельхозцентра

Подозреваемый отказывается признавать вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице под стражу отправили бывшего руководителя областного филиала Россельхозцентра. Об этом стало известно сегодня, 7 декабря. Информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Сообщить дополнительные детали в инстанции пообещали через время. Предварительно известно, что экс-руководителя аграрного ведомства подозревают в обналичивании денег через фиктивные организации.

Это уже второе обвинение. До этого - осенью 2021 года - задержанного также заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Сейчас он не признает вину.

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