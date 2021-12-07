К утру 7 декабря больше всего случаев COVID-19 выявили в Ростове

В лабораториях за 24 часа провели 1902 теста на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области снова увеличилось количество заболевших COVID-19. За сути выявили еще 651 случай. Таким образом, с начала пандемии вирусом успели переболеть уже 180107 жителей региона. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили власти.

Новые положительные тесты подтвердили во всех 55 городах и районах Дона. Самое большое количество инфицированных традиционно обнаружили в донской столице - заболели 188 человек. На втором месте Таганрог, там 39 случаев, на третьем Шахты - 36. Меньше всего выявленных новых пациентов обнаружили в шести территориях: по 2 человека в Боковском, Волгодонском, Заветинском и Усть-Донецком районах, по 1 - в городе Зверево и Советском районе.

3480 поступивших с COVID-19 сейчас лечат в стационарах. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 37 человек, на неинвазивной ИВЛ - 307. Всего выздоровели 154226 человек, за сутки - 590.

Умерли за сутки еще 38 жителей Дона. Это 24 женщины 45, 50, 56, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 91 года, а также 14 мужчин 43, 45, 48, 56, 61, 63, 67, 73, 75, 79, 83, 90 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего от инфекции скончались 8974 заболевших.

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 1902 теста на коронавирус. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 341,89.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18 городов и районов Ростовской области находятся в «красной зоне» по COVID-19

В «зеленой зоне» уже четыре территории (подробности)