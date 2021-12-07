Еще о 38 смертей из-за COVID-19 произошло за сутки в Ростовской области

Еще 3480 поступивших с подтвержденным коронавирусом сейчас лечат в стационарах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области утром 7 декабря власти сообщили еще о 38 умерших с COVID-19. Это данные за сутки, информацию опубликовали на сайте донского правительства.

Скончались 24 женщины от 45 лет до 91 года, а также 14 мужчин от 43 до 90 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего из-за инфекции не смогли спасти 8974 жителей Дона.

Еще 3480 поступивших с подтвержденным коронавирусом сейчас лечат в стационарах. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 37 человек, на неинвазивной ИВЛ - 307.

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