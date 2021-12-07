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Происшествия7 декабря 2021 10:38

Бывшего главного архитектора Ростова осудили за превышение полномочий

Прокуратура требовала для Романа Илюгина четыре года тюрьмы
Ангелина СКИБА
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Специалиста осудили из-за незаконного разрешения на строительство двух жилых домов

Специалиста осудили из-за незаконного разрешения на строительство двух жилых домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший главный архитектор Ростова Роман Илюгин получил 3 года условно за превышение полномочий. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В инстанции добавили, что по второй статье - «Халатность» - штраф в 100 тысяч рублей отменили в связи с истечением сроков давности.

Специалист попал под уголовное разбирательство из-за незаконного разрешения на строительство двух жилых домов. В 2019 году Романа Илюгина отправили в СИЗО, потом под домашний арест, а в 2020 году оправдали. С этим не согласилась прокуратура и потребовала снова рассмотреть дело. Для подсудимого просили четыре года тюрьмы.

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