В Ростовской области после капремонта ввели в эксплуатацию 90 лифтов за месяц

Фото: Фонд капремонта РО

Так, в ноябре этого года 90 лифтов в многоквартирных домах введены в эксплуатацию после проведения капитального ремонта.

Это стало возможным в результате совместной работы специалистов Фонда капитального ремонта, Ростехнадзора, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

Всего в 2021 году в многоквартирных домах Ростовской области по различным программам заменят 364 лифтов с истекшим назначенным сроком службы.

В планах в 2022 году заменить 155 лифтов в 60 многоквартирных домах региона.