Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 12:23

В Ростовской области после капремонта ввели в эксплуатацию 90 лифтов за месяц

КРУГЛОВА Оксана
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Фонд капремонта РО

Фото: Фонд капремонта РО

Так, в ноябре этого года 90 лифтов в многоквартирных домах введены в эксплуатацию после проведения капитального ремонта.

Это стало возможным в результате совместной работы специалистов Фонда капитального ремонта, Ростехнадзора, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

Всего в 2021 году в многоквартирных домах Ростовской области по различным программам заменят 364 лифтов с истекшим назначенным сроком службы.

В планах в 2022 году заменить 155 лифтов в 60 многоквартирных домах региона.