Лучшей организацией высокой социальной эффективности в регионе признана Ростовская АЭС

Фото: Ростовская АЭС

Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2021». По его итогам Ростовская АЭС признана лучшим предприятием в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий».

- Это не первая победа Ростовской атомной станции в этом конкурсе, проводимом Министерством труда и социальной защиты России. Очередное первое место для нас показатель, что мы продолжаем двигаться в правильном направлении, вкладывая средства в социальную инфраструктуру и проекты, направленные на обеспечение комфортных условий для жителей территории присутствия, - подчеркнул и.о. заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Пётр Горчанюк.

В 2020 году на социальные и благотворительные проекты атомная станция направила свыше 250 млн рублей.

В этом году за счёт средств Ростовской АЭС уже капитально отремонтированы отделение хирургии больницы скорой медицинской помощи, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей детской городской больницы. В дневном стационаре городской больницы №1 установлены пластиковые окна, закуплено световое оборудование для учреждений культуры Волгодонска, приобретены карты и необходимые комплектующие для секции картинга станции юных техников, обновлён спортинвентарь и мебель в городском шахматном клубе. В селе Новый Егорлык (Сальский район, Ростовской области) на средства концерна «Росэнергоатом» и Ростовской атомной станции построен новый спортзал для школы.

НАША СПРАВКА

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его цели – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа. Проведение конкурса – это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.