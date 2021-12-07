Сити-менеджеру Ростова предложили ввести мораторий на снос старинных домов

Чтобы защитить старинные дома, Алексею Логвиненко предлагают предпринять сразу несколько важных шагов. Фото: сайт администрации Ростова

Общественники Ростова отправили письмо сити-менеджеру Алексею Логвиненко. Главу администрации попросили обратить внимание на проблему с историческими постройками в центре города.

По мнению экспертов, десятки зданий после «тайных экспертиз уходят в небытие без консервации, реставрации и качественного капремонта». Чтобы защитить старинные дома, Алексею Логвиненко предлагают предпринять сразу несколько важных шагов.

Так, например, активисты призывают ввести мораторий на снос построек, возведенных до 1960 года. Дома не должны уничтожать до тех пор пока не «уточнят перечень и статус значимых зданий».

Также в список первостепенных мер внесли создание группы независимых экспертов по охране культурного наследия и комиссии по аварийному фонду. Защитники архитектурного облика также настаивают на разработке стандартов комплексного развития и выступают против нового проекта объединенной охранной зоны от «Донского наследия».

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